Braunschweig - Eine 19 Jahre alte Frau ist in ihrer Braunschweiger Wohnung tot aufgefunden worden. Nach Hinweisen von Nachbarn öffnete die Feuerwehr am Dienstagabend die Wohnung im Stadtteil Heidberg und fand die leblose Frau, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor war die 19-Jährige demnach schon einige Tage nicht mehr gesehen worden. Die Polizei ermittelt zur Todesursache in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig.