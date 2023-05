Berlin - In Berlin-Köpenick ist ein 19-Jähriger bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der junge Mann soll von einem Unbekannten mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand gestochen worden sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Geschädigte soll zuvor mit zwei 18-jährigen Begleitern am Donnerstagabend in der Tram mit zwei Unbekannten in einen Streit geraten sein. Nachdem das Trio wenige Minuten später an der Haltestelle Freiheit ausstieg, folgten ihm die anderen beiden männlichen Personen. Als der 19-Jährige die Unbekannten daraufhin ansprach, wurde er nach Angaben der Polizei attackiert. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung der Altstadt von Köpenick. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.