Kulturförderung 200.000 Euro Fördermittel für Erfurter Kinoclub

Der Kinoclub Erfurt bekommt eine finanzielle Förderung – was das Besondere daran ist.

Von dpa 12.01.2026, 15:00
Der Verein Kinoclub Erfurt erhält Fördermittel für den Neubau eines zweiten Standorts im ehemaligen Schauspielhaus in Erfurt. (Archivbild)
Erfurt - Für seine geplante Neueröffnung im alten Schauspielhaus erhält der Kinoclub Erfurt 200.000 Euro. Das geht aus einer Übersicht der Filmförderungsanstalt (FFA) hervor. Darin listet die Bundesanstalt auf, welche Lichtspielhäuser von deren letzten Förderrunde im vergangenen Jahr profitieren. Demnach wurden bundesweit Maßnahmen zur Modernisierung und Verbesserung von Kinos in Höhe von insgesamt rund 4,4 Millionen Euro bewilligt.

Der Kinoclub Erfurt nimmt dabei eine Sonderstellung ein: Es ist das einzige Kino, das in der Kategorie Neuerrichtung gefördert wird. Der Verein hinter dem Programm-Kino plant die Eröffnung eines zweiten Standorts mit zwei Sälen im KulturQuartier, das im ehemaligen Schauspielhaus in Erfurt entstehen soll. Im vergangenen Jahr feierte der Kinoclub sein 50-jähriges Bestehen.