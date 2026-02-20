In Bad Grund brennt ein Wohnhaus, das Obergeschoss und der Dachstuhl stehen in Flammen. Die Bewohner bleiben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Bad Grund - Bei einem Wohnhausbrand im Landkreis Göttingen ist ein Schaden von geschätzt 200.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brannten am frühen Morgen das erste Obergeschoss und der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Gemeinde Bad Grund. Die beiden Bewohner bemerkten das Feuer und blieben unverletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Informationen zur Brandursache gibt es bislang nicht. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.