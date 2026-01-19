Junge Menschen sammeln praktische Erfahrungen und bekommen Einblicke in die Berufswelt, ältere geben Lebenserfahrung weiter. Bundesfreiwillige bringen sich in vielen Bereichen ein. So viele sind es.

Magdeburg - In einer Kita, im Krankenhaus, im Natur- oder Umweltschutz: Im vergangenen Jahr haben in Sachsen-Anhalt wieder weniger Menschen einen Bundesfreiwilligendienst absolviert. Im Durchschnitt der zwölf Monate waren es 1.502 Personen, die auf Zeit freiwillig in Institutionen und Organisationen mitarbeiten. 2024 lag der Schnitt noch bei 1.561, 2023 bei 1.517 Bufdis. Vor zehn Jahren waren es noch 1.952 gewesen. Das geht aus der Statistik des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hervor. Bundesweit ging die Zahl der Bufdis demnach ebenfalls zurück von 34.240 auf 33.240.

Die Freiwilligen - vom Jugend- bis ins Seniorenalter - engagieren sich in der Regel zwölf Monate in entsprechend anerkannten Einrichtungen. Häufig sind sie im sozialen Bereich tätig, aber auch Einsatzbereiche wie Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Bildung, Sport oder Integration sind möglich. Die Bufdis erhalten ein Taschengeld und sind automatisch Mitglied in der gesetzlichen Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Hinzu kommen für sie kostenfreie Seminare. Der Bundesfreiwilligendienst war nach dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011 auf den Zivildienst gefolgt.