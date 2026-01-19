Kapitän Kai Wissmann unterstreicht bei seinem Saison-Debüt nach langer Pause umgehend seine Qualitäten. Die Probleme der Berliner sind aber auch bei der Niederlage in Wolfsburg offensichtlich.

Wolfsburg - Auch die sehnlichst erwartete Rückkehr von Kapitän Kai Wissmann konnte die Probleme der Eisbären Berlin nicht umgehend beheben. Beim 2:5 gegen die Grizzlys Wolfsburg leisteten sich die Hauptstädter am Sonntag wieder einmal folgenschwere Puckverluste.

„Natürlich sind wir vom Ergebnis enttäuscht“, sagte Cheftrainer Serge Aubin. „Die Gegentore resultierten aus einfachen Fehlern, die wir abstellen müssen.“ Durch die Niederlage verpasste der Titelverteidiger den Sprung auf den sechsten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der nach der Hauptrunde die direkte Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale bedeutet.

Nationalspieler Wissmann, der sich im Sommer eine Achillessehnenverletzung zugezogen hatte, zählte bei seinem Saisondebüt zu den Lichtblicken – nicht nur, weil er den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 erzielte. „Er hat wirklich gut ausgesehen“, lobte Aubin. „Es ist gut, unseren Kapitän zurückzuhaben.“

Die Berliner wollen nach der Olympia-Pause „ein anderes Gesicht zeigen“

Auch Wissmann selbst zeigte sich zufrieden. „Ich habe mich super gefühlt“, sagte der 29-Jährige bei Magentasport. „Ich habe nicht gemerkt, dass ich lange nicht gespielt hatte.“

Die Rückkehr des Führungsspielers weckt bei den Berlinern Hoffnung, die bisher durchwachsene, von vielen Ausfällen und fehlender Konstanz geprägte Saison noch zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. „Ich denke, wir werden nach der Pause noch mal ein anderes Gesicht zeigen können“, sagte Wissmann angesichts der inzwischen entspannteren Personalsituation. Erst einmal gilt es für die Eisbären aber, die Konzentration und den Einsatz zu steigern. Vor den Olympischen Spielen bleiben ihnen dafür noch drei DEL-Partien.