Hannover - Im Prozess um einen tödlichen Messerangriff auf seine Ex-Freundin hat der Angeklagte am Landgericht Hannover vorerst geschwiegen. Der 21-Jährige werde keine Angaben zur Sache machen, „gegebenenfalls“ aber beim nächsten Verhandlungstermin am 22. Mai, sagte seine Anwältin am Donnerstag zu Prozessbeginn. Dem jungen Mann wird Totschlag vorgeworfen. Die 21-Jährige wurde Anfang November vergangenen Jahres in Hannover mit einem Messer getötet. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft hatte es zuvor einen Streit gegeben, daher ist kein Mordmerkmal erfüllt. In dem Prozess sind fünf Fortsetzungstermine geplant.