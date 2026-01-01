Nach einer Auseinandersetzung an der Eisenbahnstraße in Leipzig kämpft ein junger Mann ums Überleben. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Leipzig - Bei einer Stichattacke in Leipzig ist ein 22-Jähriger schwer verletzt und danach reanimiert worden. Zwischen dem jungen Mann und einem unbekannten Täter sei es am Silvesternachmittag in der Eisenbahnstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die in körperliche Übergriffe mündete, wie die Polizei mitteilte. Der Täter setzte dabei ein Stichwerkzeug ein.

Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, bereits während der Fahrt musste er wiederbelebt werden. Die Polizei sperrte den Bereich um den Tatort kurzzeitig ab, dadurch kam es zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.