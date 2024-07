Der junge Mann kam in der Nähe von Oschersleben mit seinem Auto ums Leben. Am Morgen geriet er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Oschersleben - Ein 22-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Börde ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Mann am Morgen mit seinem Wagen in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei sei der Mann so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Unfall ereignete sich bei Oschersleben auf der L77 in Richtung Beckendorf.