Leipzig - Im Streckenabschnitt zwischen Merseburg und Querfurt sollen ab dem 8. April die Bauarbeiten zur Modernisierung der Gleise und Stationen beginnen. Das verkündete die Deutsche Bahn am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Elf Stationen und elf Kilometer Gleise und in Nemsdorf-Göhrendorf zwei Eisenbahnbrücken sollen erneuert werden. Die Bauarbeiten sollen bis zum 28. Juni dauern. In diesem Zeitraum gebe es auf der Strecke Sperrungen. Für die ausfallenden Züge soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden, teilte die Deutsche Bahn weiter mit. Die Bauarbeiten kosten den Bund und die Deutsche Bahn insgesamt 22 Millionen Euro, hieß es. Das Geld, welches unter anderem dafür genutzt werden soll, dass die Bahnsteige barrierefreier werden, komme zum überwiegenden Teil aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen. Mit diesem stelle der Bund „bis zum Jahr 2038 erhebliche Mittel für die Strukturstärkung in den Kohlerevieren bereit“, zitierte die Mitteilung Michael Theurer, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr.