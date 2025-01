Bärenstein - Im Auto eines Ehepaars haben Zöllner in Bärenstein (Erzgebirgskreis) an der deutsch-tschechischen Grenze rund 23.000 Schmuggelzigaretten entdeckt. Der 53 Jahre alte Fahrer gab bei der Kontrolle am vergangenen Donnerstag an, lediglich Umzugsgegenstände im Auto zu haben, wie das Hauptzollamt Erfurt mitteilte.

Unter Wolldecken versteckt fanden die Beamten bei der Kontrolle die Schmuggelware im Kofferraum. Im Handschuhfach wurden zudem schriftliche Aufzeichnungen gefunden, die den Verdacht des Zigarettenhandels nahelegten, und in einer Geldbörse über 8.000 Euro Bargeld.

Dem 53-Jährigen zufolge waren die Zigaretten hauptsächlich für sich und seine Freunde. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt, von dem Bargeld bezahlte er die Tabaksteuer und eine Sicherheitsleistung auf seine zu erwartende Strafen. Gegen den Mann wird wegen Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt, gegen seine 66 Jahre alte Ehefrau wegen des Verdachts der Beihilfe.