Immer wieder werden Rettungskräfte in Thüringen angegriffen. Am Samstagabend kommt es in Jena zu einem schweren Vorfall.

Jena - Ein 24-Jähriger hat in Jena versucht, eine Notärztin zu würgen, Rettungssanitäter traktierte er mit Tritten und Schlägen. Der Mann konnte nur durch Fesseln zur Ruhe gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend bei einem Rettungseinsatz. Sanitäter und Notärztin waren gerufen worden, weil sich der 24-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll. Er sei bei der Behandlung zunehmend aggressiv geworden. Deshalb sei die Polizei zur Unterstützung gerufen worden.

Den Angriffen des Mannes konnten sich die Rettungskräfte nur mit körperlicher Gewalt erwehren, berichtete die Polizei. Gegen ihn sei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Angriffs auf Rettungskräfte eingeleitet worden. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Innenministerium: Verbale Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte

Verbale Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte gibt es in Thüringen immer wieder. Oft bleibt es – wie bei dem Fall in Jena – nicht dabei. Nach Zahlen des Innenministeriums werden jährlich im Schnitt etwa 70 Fälle registriert, bei denen es zu Straftaten gegen Rettungskräfte kommt. Dazu zählen unter anderem Körperverletzungsdelikte, Bedrohungen und Nötigungen.