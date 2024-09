Ein Autofahrer kommt in der Region Hannover mit seinem Wagen von einer Landstraße ab und verunglückt schwer. In einer Klinik können Ärzte das Leben des 24-Jährigen nicht mehr retten.

Hannover - Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall mit seinem Wagen in der Region Hannover so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus gestorben ist. Der Mann war auf einer Landstraße zwischen Springe und Eldagsen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor und nach links von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen fuhr erst in einen Straßengraben, prallte gegen einen Baum und schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn.

Rettungskräfte versorgten den 24-Jährigen und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Dort starb der Mann später. Warum es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Hergang machen können.