Nur vage kann sich das verletzte Opfer an die Geschehnisse an der Stadtbahnhaltestelle erinnern. Die Polizei sucht nach fünf Männern.

Hannover - Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen 25-Jährigen in der Innenstadt von Hannover sucht die Polizei nach den Tätern. Die fünf Männer sollen den Angaben des Opfers zufolge nach der Tat an der Stadtbahnhaltestelle Steintor am frühen Morgen geflüchtet sein. Da der 25-Jährige selbst betrunken war, konnte er sich nur vage an die Geschehnisse erinnern und eine Personenbeschreibung geben.

Der Verletzte war zunächst nach Hause gefahren und hatte dann erst die Polizei über den Vorfall informiert. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Das Opfer soll von den fünf Männern festgehalten und mit einem Messer angegriffen worden sein.