Wiedemar - Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag im Gewerbegebiet in Wiedemar (Landkreis Nordachsen) tödlich verunglückt. Aus bislang unbekannter Ursache sei er auf einen geparkten Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei in Leipzig am Abend mit. Dabei wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe, wie es hieß. Das Autobahnpolizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.