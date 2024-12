Wer zwischen Weihnachten und Neujahr krank wird, kann sich an eine der Bereitschaftspraxen wenden. Doch manchmal hat auch der eigene Arzt noch Sprechstunde.

29 Praxen in Bereitschaftsdienst

In Thüringen sollen 29 Praxen zwischen Weihnachten und Neujahr Bereitschaftsdienst haben. (Symbolbild)

Erfurt - In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sollen in Thüringen 29 Bereitschaftspraxen geöffnet sein. Darüber informierte die Kassenärztliche (KVT) Vereinigung in einer Mitteilung.

Es lohne sich aber, bei akuten Beschwerden sich zunächst beim angestammten Arzt über Behandlungsmöglichkeiten zu erkundigen, da viele Praxen auch in der Zeit bis Neujahr geöffnet hätten, hieß es. Die Bereitschaftspraxen sind zwischen dem 21. Dezember und dem 1. Januar geöffnet.

Zudem könnten Patientinnen und Patienten den Bereitschaftsdienst telefonisch erreichen, auch eine telemedizinische Beratung per Video sei möglich.