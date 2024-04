30-Jähriger greift Mann in Plauen mit Schlangring an

Plauen - Ein 30-Jähriger soll einen Mann in Plauen im Vogtlandkreis unter Drogeneinfluss mit einem Schlangring angegriffen haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein 40-Jähriger dabei am Samstag im Gesicht verletzt. Der Angreifer sei anschließend geflüchtet. Ein Zeuge habe die Verfolgung aufgenommen und der Polizei die Fluchtroute mitgeteilt. Kurz darauf stellten Beamten den Mann. Nach Angaben der Polizei zeigte er sich in keiner Weise kooperativ. Es sei zum Handgemenge gekommen, wodurch zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Der Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.