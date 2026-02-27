Die Polizei nimmt einen Mann fest, weil er seine Ex-Partnerin geschlagen haben soll. Doch kurz nach seiner Entlassung schlägt er laut der Ermittler erneut zu.

Die Bundespolizei hat einen 31-Jährigen, der seine Ex-Partnerin geschlagen haben soll, gleich zweimal festgenommen. (Symbolbild)

Oldenburg - Ein 31-Jähriger soll seine Ex-Partnerin in Oldenburg zum wiederholten Mal geschlagen und sich der Bundespolizei widersetzt haben. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen mehrfacher Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wie die Bundespolizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Zeuge in der Nacht im Bahnhof Oldenburg beobachtet, wie der 31-Jährige auf seine 42 Jahre alte Ex-Freundin einschlug und die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Mann fest und entließen ihn danach unter Auflagen.

Erneuter Angriff nach Festnahme

Laut Bundespolizei griff der 31-Jährige seine Ex-Freundin dann jedoch gleich wieder an. Bei seiner erneuten Festnahme habe er sich den Beamten widersetzt. Zudem habe ein Unbeteiligter versucht, die Fixierung des Täters zu verhindern.

Zur Unterstützung wurde die Landespolizei hinzugezogen, der 31-Jährige kam wiederum für kurze Zeit in Gewahrsam. Laut Bundespolizei erlitt die Frau keine ernsthaften Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.