Vom Bahnhof bis zur Mühle, über eine Scheune bis zum Schloss: Kommunen und Denkmaleigentümer bekommen staatliche Unterstützung. Ihr Engagement geht weit darüber hinaus.

Magdeburg - Für die Förderung von Denkmalpflege-Projekten in Sachsen-Anhalt hat das Landesverwaltungsamt im vergangenen Jahr rund 33 Millionen Euro Landes- und Bundesmittel bewilligt. Von knapp 300 eingereichten Fördermittelanträgen von Kommunen und anderen Institutionen seien 125 Projekte berücksichtigt worden, teilte die Behörde in Halle mit.

Auch für private Denkmaleigentümer wurden etwa 30 Anträge bewilligt: „Sie übernehmen Verantwortung, investieren Zeit, Kraft und oftmals erhebliche eigene Mittel – und halten damit Gebäude, Geschichten und Identität lebendig“, sagt der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Pleye.

Die Fördersummen für Eigentümer reichten von knapp 1.500 Euro – etwa für die Restaurierung von zwei Treppenhausfenstern eines Wohnhauses in Quedlinburg – bis zu 200.000 Euro für die denkmalgerechte Sanierung des historischen Festsaals im Studiokino am Moritzplatz in Magdeburg.