Dresden - Dynamo Dresden vermeldet den sechsten Neuzugang in der Wintertransferperiode. Wie der Zweitligist bekannt gab, kommt Ben Bobzien leihweise. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 nach Dresden. Er ist der fünfte Leihspieler in diesem Winter.

In den zurückliegenden Jahren spielte Bobzien leihweise für die SV Elversberg sowie die österreichischen Bundesligisten SC Austria Lustenau und SK Austria Klagenfurt. Er bringt die Erfahrung aus 58 Spielen und zehn Toren in der österreichischen Bundesliga sowie drei Einsätzen in der Conference League mit dem Mainz mit.

„Er ist in der vordersten Offensivreihe variabel einsetzbar, kann sowohl auf den Außenbahnen als auch in der Sturmspitze agieren und macht unser Spiel so noch unberechenbarer. Mit seinem Tempo und dem trickreichen Spiel hat er sich in den zurückliegenden Jahren stetig weiterentwickelt und ist in der Bundesliga in Österreich zu einem Leistungsträger herangewachsen“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther.