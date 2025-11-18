Kemberg - Ein 35-Jähriger hat sich bei einem Autounfall in Kemberg (Landkreis Wittenberg) schwer verletzt. Laut Polizei war er am Montagabend gegen 22.00 Uhr mit dem Auto unterwegs und kollidierte damit mit einem Kleintransporter. Die Beifahrerin im Transporter wurde demnach leicht verletzt. Der 39 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Details zum Unfallhergang waren noch unklar. Der Schaden wurde von der Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt.