Janine Kunze ist froh, dass sie heute nicht mehr jung ist. Mit Blick auf das Leben ihrer beiden Töchter erklärt sie, warum das so ist.

Berlin - Schauspielerin Janine Kunze („Heldt“) glaubt eigenen Worten zufolge, dass junge Menschen es heute schwieriger haben als früher. „Ich möchte mit denen heute nicht tauschen“, sagte die 51-Jährige im gemeinsamen Interview mit ihren Töchtern der Plattform rtl.de. „Ich bin so froh, dass ich ein Kind der 80er, 90er bin und bin da so dankbar und ich möchte jetzt nicht jung sein.“

Ihre Tochter Lili erzählt, dass sie „im letzten Jahr schon häufiger mit Panikattacken gekämpft“ habe. Kunze sagt, dass sie das gut verstehen könne und das Leben in ihren Augen gerade für viele junge Menschen in der heutigen Zeit „super schwer“ werde. „Und man hat Panik, dass man dem nicht gerecht wird, dass man nicht mitkommt, dass man es nicht schafft. Man hat Versagensängste und das schnürt einem so die Luft zu.“

Kunzes Tochter Lola nennt als Beispiel der Probleme ihrer Generation die teils unrealistischen Erwartungen an das Aussehen junger Frauen und Mädchen. Laut rtl.de sind Kunzes Töchter 18 und 22 Jahre.