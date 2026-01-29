Berlin - Die Berliner Polizei hat auf der Autobahn einen unsicheren Transporter aus dem Verkehr gezogen - und 45 Mängel bei dem Wagen feststellen lassen. Darunter waren Ölverlust, kaputtes Fahrwerk, schlechte Bremsen, heruntergefahrene Reifen und fehlendes Licht, wie der Tüv in einem von der Polizei veröffentlichten mehrere Seiten langen Sofortgutachten dokumentierte. Der Transporter durfte nicht weiterfahren und wurde auf einen Anhänger weggefahren, wie es hieß. Das sei vermutlich die sicherste Fahrt dieses Wagens in der letzten Zeit gewesen, so die Polizei bei Facebook.