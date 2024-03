Hoyerswerda - Zwei Unbekannte haben in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) einen 51-Jährigen angegriffen und ausgeraubt. Ein Polizeisprecher sagte am Montag, dass die Täter den Mann in der Nacht auf Sonntag getreten, geschlagen und schließlich sein Handy gestohlen haben. Das Smartphone hatte einen Wert von 200 Euro. Der 51-Jährige wurde nach Polizeiangaben zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zu den noch unbekannten Tätern werde ermittelt.