Stolzenau - Ein Hofbesitzer ist in einem Kornsilo in Stolzenau (Landkreis Nienburg) verschüttet worden. Der Mann habe am Samstagabend nur noch tot aus der Erdgrube für Getreide geborgen werden können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Lebensgefährtin des 67-Jährigen hatte zuvor den Notruf gewählt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr konnten den Verunglückten aber nicht mehr lebend bergen.

Die Ermittler gehen von einem Betriebsunfall aus, die Korngrube befand sich auf dem Grundstück des landwirtschaftlichen Betriebs. Die Todesursache und die Hintergründe seien aktuell Gegenstand umfangreicher polizeilicher Ermittlungen, hieß es. Der Unfall ereignete sich im Ortteil Frestorf.