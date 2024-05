Leese - Ein 67 Jahre alter Mann soll im Landkreis Nienburg/Weser von einem anderen Mann getötet worden sein. Einen 35 Jahre alten Verdächtigen nahm die Polizei am Montag nach der Tat fest, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Opfer und der mögliche Täter sollen im selben Haus in Leese gewohnt haben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Verden machte keine Angaben, in welchem Verhältnis die Männer standen.

Laut „Die Harke“ soll es sich bei dem Getöteten um den Schwiegervater des 35-Jährigen handeln. Die Nationalität des mutmaßlichen Täters nannte die Staatsanwaltschaft auf Rückfrage nicht. Die Ermittler machten zunächst keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.