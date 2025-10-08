Ein Autofahrer kommt im Landkreis Cuxhaven von der Straße ab und prallt mit seinem Wagen gegen einen Baum. Die Strecke bleibt nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.

Beverstedt - Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Pkw auf einer Landstraße bei Beverstedt im Landkreis Cuxhaven tödlich verunglückt. Der Mann sei am Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die Strecke für mehrere Stunden voll gesperrt werden.