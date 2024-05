75 Jahre GG: „Tour de Demokratie“ in Weimar gestartet

Weimar - Zur Feier von 75 Jahren Grundgesetz ist am Samstag eine mehrwöchige Demokratietour von Weimar nach Bonn gestartet. Nach dem Auftakt auf dem Weimarer Marktplatz ging es für die „Tour de Demokratie“ mit dem Zug nach Erfurt, wie Organisator Christian Faludi, Leiter Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte, sagte. Im Gepäck sei ein Schriftstück mit einem Bekenntnis zu den demokratischen Grundwerten, das bei jeder Station unterschrieben werden soll. Am 25. Mai soll es beim Bürgerfest zur Feier des Grundgesetzes an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht werden.

Geplant sind Stationen unter anderem in Eisenach, Fulda, Frankfurt, Mainz, Koblenz und im Ahrtal. Dabei sollen unterschiedlichste Verkehrsmittel zum Einsatz kommen: etwa Oldtimer auf der Fahrt nach Gotha, ein altes Simson-Motorrad zum Queren der ehemaligen innerdeutschen Grenze in Geisa, aber auch Schiffe oder Straßenbahnen. Insgesamt seien 75 Partner quer durch die Zivilgesellschaft beteiligt.

„Wir versuchen mit der Gesellschaft nicht nur Forschung für elitäre Kreise zu machen, sondern mit den Projekten auch nach außen zu wirken“, sagte Faludi zur Entstehung der Aktion. Es gehe darum, die Demokratiegeschichte präsenter zu machen und Aufmerksamkeit zu erzeugen.