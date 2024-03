Hettstedt - Eine Autofahrerin ist bei Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit einem entgegenkommenden Wagen frontal kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Die 76-Jährige wurde am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch der Fahrer des anderen Autos wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Die Insassen der beiden Fahrzeuge mussten teils von der Feuerwehr aus den Autos befreit werden. Die 76-jährige Fahrerin war laut Polizei mit ihrem Auto aus bislang ungeklärten Gründen zwischen Siersleben und Hettstedt in den Gegenverkehr geraten.