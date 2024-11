Ein Wintergarten und die Garage eines Wohnhauses in Schellerten brennen. Verletzt wird niemand.

80.000 Euro Sachschaden bei Brand in Schellerten

In Schellerten hat die Garage und der Wintergarten eines Wohnhauses gebrannt (Symbolbild).

Schellerten - Aus bislang unbekannter Ursache hat in Schellerten (Landkreis Hildesheim) ein Wintergarten sowie die dort unmittelbar angrenzenden Garage desselben Einfamilienhauses gebrannt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr habe am Montagabend eine Ausweitung des Brandes auf das eigentliche Wohngebäude verhindern können. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.