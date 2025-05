Sangerhausen - Eine 84 Jahre alte Frau ist zu Fuß auf der A38 bei Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz unterwegs gewesen. Die Seniorin habe an und auf der Autobahn eine nicht unerhebliche Distanz zurückgelegt und dabei auch eine Richtungsfahrbahn überquert - ohne jegliche Folgen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Eine aufmerksame Autofahrerin habe die Frau am Freitagnachmittag in einer Auffahrt bemerkt und in Sicherheit gebracht, hieß es. Die 84-Jährige kam unverletzt zurück in eine Seniorenresidenz. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Nach Angaben eines Sprechers soll kein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet werden.