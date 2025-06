Berlin - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird vom Magazin „Politik & Kommunikation“ als Politikerin des Jahres ausgezeichnet. Sie sei „eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit“, die „Europa in einer herausfordernden Zeit mit Geschick, Entschlossenheit und Weitblick sicher und handlungsfähig durch eine Phase geopolitischer Unsicherheit“ führe, teilten das Magazin und die mitveranstaltende Quadriga Hochschule in Berlin mit.

Die Verleihung ist an diesem Montag im Tipi am Kanzleramt in Berlin - es werden mehr als 400 Gästen aus Politik, Medien und Wirtschaft erwartet. Mit dem Preis werden Persönlichkeiten und Projekte geehrt, die sich in besonderer Weise um die Gesellschaft verdient gemacht haben. Die Laudatio auf von der Leyen hält der belgische Strategieberater, Think-Tanker und Autor Marc De Vos. Am Donnerstag hatte die Kommissionspräsidentin bereits in Aachen den Internationalen Karlspreis erhalten.

Das Magazin „Politik & Kommunikation“ und die Quadriga Hochschule verleihen den Politikaward jährlich. Am Montag zeichnen sie auch den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck für sein Lebenswerk aus. Die neue Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) wird als „Aufsteigerin des Jahres“ geehrt.