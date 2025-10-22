Aus ungeklärter Ursache kommt ein Mann im Landkreis Oldenburg von der Straße ab. Herbeieilende Rettungskräfte konnten für den 85-Jährigen nichts mehr tun.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto)

Harpstedt - Bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) ist ein 85-Jähriger bei einem Autounfall gestorben. Er sei rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, sei noch unklar. Die am Dienstagabend alarmierten Rettungskräfte konnten ihn trotz eines schnellen Eingreifens nicht mehr retten.