Im Landkreis Grafschaft Bentheim kam es zu einem Unfall zwischen einem Rollerfahrer und einer Autofahrerin. Der Mann starb noch am Unfallort.

In Uelsen starb ein 88-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Roller. (Symbolbild)

Uelzen - Ein 88 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Uelsen (Landkreis Grafschaft Bentheim) gestorben. Er wollte am Mittwochnachmittag eine Straße überqueren und übersah laut Angaben der Polizei dabei den Wagen einer 60-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, die Autofahrerin blieb unverletzt.