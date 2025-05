Mehr als 8.000 Läufer starten in Chemnitz beim Kulturhauptstadt-Marathon. Entlang der Strecke wird jede Menge Musik geboten. (Archivbild)

Chemnitz - Zum Kulturhauptstadt-Marathon wird Chemnitz am Sonntag (18. Mai) nicht nur zum Mekka für Tausende Läufer. Die Strecke quer durch die Stadt verwandelt sich auch zu einer großen Bühne für Musik jedweder Couleur. Dafür sorgen mehr als 200 Musiker, wie die Sparkasse Chemnitz als Veranstalter informierte. Mit dabei sind Samba-Trommler, die Singakademie Chemnitz, mehrere DJs, Musiker der Robert-Schumann-Philharmonie, Blechbläser-Gruppen, Guggemusiker und ein Schul-Kinderchor.

Der Marathon steht nicht nur für die Sportkultur, die im Programm von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas verankert ist. Er schlägt unter dem Titel „Laufend Kultur“ auch eine Brücke zur Musik. Die Organisatoren sprechen von der „längsten Bühne der Welt“, die an der Strecke entsteht.

Mehr als 8.000 Läufer gehen an den Start

Das Interesse der Sportler ist groß. Den Angaben zufolge haben sich mehr als 8.100 Läufer aus neun Ländern angemeldet. Damit seien die Erwartungen übertroffen, so Sparkassen-Sprecher Sven Mücklich. Ursprünglich sei mit 3.000, höchstens 5.000 Teilnehmern gerechnet worden. Die am weitesten Gereisten kämen aus Kanada. Aber auch aus Großbritannien, Österreich, Tschechien, der Schweiz, den Niederlanden, Dänemark und Spanien kämen Läufer. Mit dabei ist auch der deutsche Marathon-Meister Samuel Fitwi.

Der Startschuss fällt um 9.00 Uhr auf dem Marktplatz, dort ist auch das Ziel. Die Strecke führt unter anderem vorbei am Schlossteich, dem Marx-Monument, dem Theaterplatz, dem bunten Schornstein als höchstes Kunstwerk Sachsens, der Villa Esche und dem historischen Eisenbahnviadukt.

Wegen des Marathons sind in der Innenstadt und angrenzenden Vierteln etliche Straßen gesperrt. Erwartet werden Tausende Schaulustige entlang der Strecke. Bereits am Vortag wird zu einem Kultur-Picknick an der Stadthalle geladen.