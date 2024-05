Plauen - Bei der Kollision mit einem Auto hat ein Kradfahrer in Plauen (Vogtlandkreis) am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 90-jährige Autofahrer die Vorfahrt nicht beachtet und war mit seinem Wagen dem von links kommenden Motorrad und seinem 37-jährigen Fahrer zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.