Mit Auftritten im Fahrstuhl wurden sie im Netz berühmt: Den Social-Media-Stars Elevator Boys folgen auf Tiktok Millionen Menschen. Jetzt haben sie einen Film gedreht, der bald zu sehen sein soll.

Elevator Boy Tim Schäcker am Mittwochabend bei der Veranstaltung „A night to remember“ von Prime Video in Berlin.

Berlin - Die Elevator Boys wollen zurück in die Zukunft: Das umschreibt den Film „Back to the 90s“. Der erste Spielfilm der Social-Media-Stars, in dem sich fünf junge Männer plötzlich im Jahr 1995 wiederfinden, soll im Sommer herauskommen. Ein genaues Datum verrät Prime Video aber noch nicht.

Am Mittwochabend gehörte etwa Elevator Boy Tim Schäcker (26) zu den Promis der Veranstaltung „A night to remember“ von Prime Video und Amazon MGM Studios anlässlich der Berlinale.

„Back to the 90s“ ist ein Film über Freundschaft

Amazons Streamingdienst nennt „Back to the 90s“ ein „Generationenporträt“. Der Film drehe sich um „Freundschaft, Ambition und die Frage, was man bereit ist zu opfern, um seine Träume zu verwirklichen“.

Im Film arbeiten Jonas (Tim Schäcker), Ben (Jacob Rott), Matteo (Julien Brown), Chris (Luis Freitag) und Oliver (Bene Schulz) am Durchbruch als Boyband. Plötzlich will ein Bandmitglied aber alles hinschmeißen. Die fünf Jungs finden sich plötzlich im Jahr 1995 wieder. Sie wollen zurück ins Jetzt. Bloß wie?

All die Mode oder auch Musik der 90er Jahre ist für die echten in Berlin lebenden Elevator Boys, die zwischen 1999 und 2001 geboren wurden und damit zur sogenannten Generation Z gehören, Retro-Schnickschnack.

Berühmt wurden die Elevator Boys mit kurzen Social-Media-Videos in Fahrstühlen. Daher stammt auch der Name der Gruppe.

Sie waren erst Tiktok-Stars (immer noch rund 2,6 Millionen Follower), wurden Models, Boyband und sind nun auch bald Filmhelden.