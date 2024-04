96-Jährige stirbt nach Sturz in Stadtbahn in Hannover

Hannover - Vier Tage nach dem Sturz in einer Stadtbahn in Hannover ist eine 96-Jährige gestorben. Sie erlag am Sonntag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Seniorin war Mitte April beim Anfahren der Bahn aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und hatte sich dabei Kopfverletzungen zugezogen. Die Polizei hat gegen den 37 Jahre alten Stadtbahnfahrer Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet und sucht nun nach Zeugen.