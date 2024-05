A7 bei Egestorf nach Pfingsten in Richtung Hamburg einspurig

Egestorf - Aufgrund einer Baustelle auf der Autobahn 7 bei Egestorf in Landkreis Harburg müssen sich Autofahrer nach Pfingsten auf Behinderungen in Richtung Norden einstellen. Ab dem Dienstagmorgen (09.00 Uhr) werde die Fahrbahn zwischen den Ausfahrten Egestorf und Garlstorf nur noch einspurig befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH Nord am Freitag mit. Autofahrer müssen demnach mit „erheblichen Behinderungen Richtung Hamburg“ rechnen. Grund dafür sind Reparaturarbeiten auf der Straße. Erst ab Samstag können wieder zwei Fahrstreifen befahren werden.