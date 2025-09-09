Bad Fallingbostel - Die Autobahn 7 ist nach einem Auffahrunfall zwischen der Anschlussstelle Bad Fallingbostel und dem Walsroder Dreieck in Richtung Hannover gesperrt worden. Ein Lkw sei auf einen anderen gefahren, bestätigte die Polizeiinspektion im Heidekreis. Ein Fahrer sei schwer, einer leicht verletzt worden. Die Sperrung soll bis zum späten Nachmittag wegen der Bergungsarbeiten bestehen bleiben.