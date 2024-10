Heidekreis - Die A7 ist wegen eines brennenden Autotransporters zwischen Evendorf (Landkreis Harburg) und Bispingen (Heidekreis) in Richtung Hannover am frühen Morgen stundenlang gesperrt gewesen. Das Fahrzeug sei wegen eines technischen Defekts in Brand geraten, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer blieb nach ihren Worten unverletzt.

Die auf dem Transporter geladenen Autos brannten teilweise ebenfalls. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Um 7.00 Uhr war die Autobahn dann wieder freigegeben.