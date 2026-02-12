Dessau-Roßlau - Die Autobahn 9 ist nahe der Ausfahrt Vockerode in Richtung Berlin wieder für Autofahrer freigegeben. Zuvor war die Fahrbahn aufgrund eines Unfalls mehrere Stunden voll gesperrt worden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Transporter waren in der Nacht laut Polizeiangaben etwa 500 Meter vor der Ausfahrt verunglückt. Im Rahmen der Bergungsarbeiten war ein Abschleppdienst im Einsatz. Ein Mensch ist demnach leicht verletzt worden, zum Alter und Geschlecht machte die Polizei bislang keine Angaben. Wie genau es zum Unfall kam, ist noch unklar.