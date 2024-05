Magdeburg - Abfälle haben am Sonntagabend auf dem Gelände eines Unternehmens in Magdeburg gebrannt und eine große Rauchwolke verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei Magdeburg am Montag mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen nach mehreren Stunden. Was genau den Abfall in Brand gesetzt hatte, blieb zunächst unklar. Die Magdeburger Leitstelle bat Anwohnerinnen und Anwohner am Sonntagabend, Fenster und Türen zu schließen und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.