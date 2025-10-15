Drei fraktionslose Abgeordnete schließen sich in Bremen zusammen. Was sie dazu bewegt hat und welche Rechte sie nun erhalten.

Drei Abgeordnete wollen künftig eng zusammenarbeiten und schließen sich zusammen. (Archivbild)

Bremen - In der Bremischen Bürgerschaft formiert sich eine neue politische Kraft. Die fraktionslosen Politiker Holger Fricke, Meltem Sagiroglu und Sascha Schuster möchten künftig zusammenarbeiten, wie die Abgeordneten ankündigten. Sie gründeten eine neue parlamentarische Gruppe mit dem Namen Bürgerallianz Bremen/Bremerhaven.

Fricke, Sagiroglu und Schuster waren 2023 für Bürger in Wut – inzwischen Bündnis Deutschland – ins Parlament gewählt worden. Alle drei Abgeordneten verließen nach und nach die Fraktion. Sie begründeten den Schritt mit internen Streitigkeiten und fehlendem Teamgeist.

Drei bis vier fraktionslose Abgeordnete können sich zu einer parlamentarischen Gruppe zusammenschließen. Sie haben dann mehr Rechte, so bekommen sie unter anderem mehr Redezeit.