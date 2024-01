Hannover - Niedersachsens AfD-Landtagsfraktion fordert eine Soforthilfe von zunächst 5000 Euro für jeden Hochwasserbetroffenen. Für die Geschädigten sei eine schnelle und unkomplizierte Hilfe wichtig, sagte Finanzpolitiker Peer Lilienthal in einer Mitteilung von Mittwoch. „Wir fordern daher zunächst einmal eine Summe von 5000 Euro für jeden, der glaubhaft machen kann, dass er betroffen ist.“ Das Geld solle über die NBank des Landes Niedersachsen ausgezahlt werden.

CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner forderte am Dienstag klare Zusagen für unbürokratische Hilfen. „Landes- und Bundesregierung dürfen die Menschen in den betroffenen Regionen mit den Folgen des Hochwassers nicht allein lassen.“ Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Mittwoch angekündigt, dass die Landesregierung prüfen wolle, wie man vom Hochwasser Betroffenen finanziell helfen kann. Man könne den Großteil der Schäden aber noch nicht beziffern, weil sie noch unter Wasser seien, sagte der Ministerpräsident.