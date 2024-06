Ein Wahlplakat der AfD Kandidaten hängt am Ortsausgang von Eisleben.

Magdeburg - Bei der Verteilung von Informationsbroschüren sind ein AfD-Landtagsabgeordneter und ein Wahlkampfhelfer in Magdeburg bedroht und bespuckt worden. Die das Polizeirevier Magdeburg am Dienstag bestätigte, habe ein Mann mit einem Hund die zwei Parteimitglieder verbal angegriffen und später bespuckt. Es sei ein Strafverfahren wegen Beleidigung gegen den 33 Jahre alten Tatverdächtigen eingeleitet worden. Der Vorfall ereignete sich am Montagmittag. Die AfD teilte mit, dass es sich bei dem Landtagsabgeordneten um Jan Moldenhauer handelte.