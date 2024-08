Der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt will an der Spitze der AfD in Sachsen-Anhalt bleiben. Auch seine Stellvertreter und der Generalsekretär kandidieren wieder.

Magdeburg - Die AfD in Sachsen-Anhalt wählt am Samstag auf einem Landesparteitag in Magdeburg einen neuen Landesvorstand. Der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt will weiter Landesvorsitzender bleiben. Der 55-Jährige ist seit 2018 Landeschef der AfD. Auch seine Stellvertreter Oliver Kirchner und Hans-Thomas Tillschneider sowie Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt kandidieren erneut für ihre Ämter.

„Compact“-Chefredakteur Jürgen Elsässer soll auf dem Landesparteitag ein Grußwort halten. Ein Verbot des rechtsextremen Magazins hatte das Bundesverwaltungsgericht in dieser Woche im Eilverfahren vorläufig aufgehoben. Nach Angaben der Polizei ist nahe dem Veranstaltungsort eine Demonstration angemeldet.