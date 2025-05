Was schon lange gemutmaßt wurde, ist nun entschieden: Ulrich Siegmund soll die AfD in den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt im nächsten Jahr führen.

Magdeburg - Die Alternative für Deutschland will mit Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt gehen. Er werde ihn dabei unterstützen, sagte Co-Fraktionschef Oliver Kirchner auf Nachfrage vor Journalisten in Magdeburg. Ziel sei es, mit Siegmund auch jüngere Wähler anzusprechen.

Der 34-jährige Siegmund stammt aus Havelberg. Er erzielt auf Social Media große Reichenweiten mit seinen Videos. Formal muss ein Parteitag die Spitzenkandidatur im Mai noch beschließen.

Seit August 2022 führen Siegmund und Kirchner die AfD-Landtagsfraktion gemeinsam. Bei der vergangenen Wahl 2021 war Kirchner Spitzenkandidat gewesen. Kirchner betonte, es sei letztlich egal, ob die CDU Ministerpräsident Reiner Haseloff oder Wirtschaftsminister Sven Schulze als Spitzenkandidat aufstellen werde. Siegmund könne beide „deutlich überholen“.

Die Landtagswahl findet in Sachsen-Anhalt voraussichtlich am 6. September 2026 statt. Der Landtag muss über den Wahltermin noch entscheiden.