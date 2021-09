Aggressiver Lkw-Fahrer bedrängt Autofahrerin in ihrem Wagen

Ennepetal - Ein aggressiver Lastwagenfahrer hat eine 36-jährige Frau in Ennepetal in ihrem Auto bedrängt und geschlagen. Zunächst sei der Unbekannte der Autofahrerin mit seinem Lkw immer wieder nah aufgefahren, berichtete die Polizei am Mittwoch. Als sie den Lastwagen passieren lassen wollte und auf einen Parkplatz auswich, blockierte der Mann die Ausfahrt. Den Angaben zufolge fragte er sie aggressiv, wieso sie abgebremst habe, und riss ihr durch das Autofenster einen Haarbüschel heraus. Als die Frau ausstieg, trat und schlug er sie, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Sie habe „Vergewaltigung“ geschrien, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Sie habe sich das Lkw-Kennzeichen gemerkt. Die Ermittlungen zu der Halteranschrift dauerten am Mittwoch an.