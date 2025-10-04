Smoking statt Sneaker: Wenn ein Mode-Influencer heiratet, ist ein Dress-Code wohl Pflicht. Auch Politiker-Sohn Joe Laschet hatte genaue Vorstellungen. Das Wichtigste aber: Es wurde „Ja!“ gesagt.

Joe Laschets Eltern - der Politiker Armin Laschet und seine Frau Susanne - posieren nach der Hochzeit mit dem Brautpaar.

Köln - Mode-Influencer und Politiker-Sohn Joe Laschet hat geheiratet. Am Samstag trat er zusammen mit seiner Frau Andrea aus einer Kirche im Aachener Stadtteil Burtscheid - zuvor war das Paar in dem Gotteshaus getraut worden. Laschet trug einen marineblauen sogenannten Cutaway mit Einstecktuch und grauer Weste, seine Frau ein tief ausgeschnittenes weißes Kleid mit farblich passendem Brautstrauß.

Stolz zeigte das Brautpaar vor der Kirche die Trauringe und Laschet küsste seine Frau. Dann fuhren die Frischvermählten unter dem Beifall der Zuschauer in einem luxuriösen offenen Oldtimer davon.

Auffällig war wie erwartet die auserlesene Garderobe der Festgesellschaft. Laschet hatte den Gästen eindeutige Wünsche für die Kleiderwahl mit auf den Weg gegeben. Es gab einen Dress-Code.

Strenge Kleiderregeln für die Gäste

Männlichen Gästen etwa stand es frei, wie der Bräutigam einen sogenannten Cut zu tragen - einen Gesellschaftsanzug, der ein wenig an einen Gehrock erinnert. Zumindest sollten es aber Anzug und Krawatte sein. Sneaker hatte das Paar ganz verbannt - derart sportliches Schuhwerk war nicht erwünscht. „Das steht so auch auf der Einladung. Das würde einfach nicht ins Bild passen“, hatte Laschet junior vorab der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Am Abend war ein Dinner und eine Party geplant. Auch dafür gab es einen Dress-Code: „Strictly Black Tie“. „Das bedeutet: Smoking“, so Laschet.

Eingeladen waren rund 160 Gäste. „Es ist also schon etwas größer. Das liegt aber daran, dass die Laschet-Familie etwas größer ist“, hatte Laschet erklärt. „Mein Vater hat zum Beispiel drei Brüder, die auch alle viele Kinder haben.“ Zudem gebe es einen großen Freundeskreis. Eingeladen war demnach auch der Aachener „Printen-König“ Hermann Bühlbecker sowie der Modeexperte und TV-Moderator Jan-Henrik Scheper-Stuke („Queer Eye Germany“).

Der Antrag in Rom

Joe Laschet ist der Sohn von Armin Laschet, dem früheren Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen (2017-2021) und Bundesvorsitzenden der CDU (2021-2022). Er hat sich beruflich allerdings anders orientiert als sein Vater. Als Blogger und Influencer befasst er sich mit klassischer Herrenmode. Zudem war er schon in verschiedenen TV-Formaten zu sehen („Die Verräter – Vertraue Niemandem!“, „Deutschlands dümmster Promi“). Seine Frau Andrea ist Juristin.

Das Paar ist bereits seit neun Jahren zusammen. Den Antrag machte Laschet nach eigenen Angaben vor drei Jahren im Sommer in Rom - direkt am Petersdom. „Es war einfach ein schöner Ort“, sagte er.

Getraut wurde das Paar katholisch. In der Kirche, in der sich die beiden das Ja-Wort gaben, war Laschet bereits zur Kommunion gegangen und gefirmt worden. Eine standesamtliche Trauung war separat geplant worden.